Inter-Tonali, Cellino chiede 50 milioni. Possibile un’operazione in prestito con obbligo di riscatto

Quindici milioni di euro. A tanto ammonta, stando al Corriere dello Sport, la distanza fra la domanda del Brescia e l’offerta dell’Inter per Sandro Tonali. Il centrocampista ha già trovato l’accordo per il suo passaggio alla corte di Antonio Conte ma ancora non può dirsi nerazzurro in pectore.

Massimo Cellino, numero uno delle Rondinelle, ha sì intenzione di accontentare le esigenze del ragazzo, ma non di farsi prendere per il collo. Ecco, dunque, che se l’Inter offre 35 milioni per il cartellino, il presidente del Brescia non scende sotto la sua richiesta: 50 milioni di euro.

Da non escludere che l’operazione possa, però, prendere la medesima via che condusse l’estate scorsa Nicolò Barella alla Pinetina: prestito con obbligo di riscatto. In questo modo l’esborso dell’Inter verrebbe diluito nel tempo e potrebbe essere più semplice andare incontro alle esigenze di Cellino.