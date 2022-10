Inter, Zhang: “Il futuro del club non è mai stato in discussione”

“Il futuro del club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang, aperto i lavori dell’Assemblea rivolgendosi ai soci del club. “In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione. Questi sono stati tre anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo tre titoli dopo 11 anni di attesa”. “Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l’abilità di vincere e di rimanere ai vertici. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore”, ha concluso.