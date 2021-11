Come aveva anticipato lo stesso calciatore su Instagram, Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha alzato bandiera bianca e non giocherà nessuno dei match che vedrà coinvolta la Bosnia in questo periodo di partite Nazionali. L’attaccante raggiungerà Milano e sarà valutato dallo staff medico per capire se il suo infortunio può essere “curabile” prima del match di campionato contro il Napoli.