Inzaghi: “Eravamo già in emergenza, ora ancora di più”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Inter. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Eravamo già in emergenza, Dimarco e Calhanoglu erano acciaccati a fine primo tempo, gli ho chiesto di continuare a tenere. Hanno fatto il massimo i ragazzi, nell’azione in cui è arrivato il gol di Billing potevamo fare meglio, lo analizzeremo. Ad un certo punto abbiamo giocato con Pavard quinto a destra e Dumfries quinto a sinistra, non c’erano alternative, farlo con il Napoli è complesso. Mancano undici partite, il campionato è aperto, Lazio e Juve possono accorciare, il Napoli fa il suo percorso e anche noi il nostro, abbiamo la Champions League e la Coppa Italia, ho detto ai ragazzi che c’è bisogno di disponibilità e loro me la danno sempre. Dimarco e Calhanoglu non stanno bene, Dimarco ha subito un indolenzimento, Calhanoglu ha preso una ginocchiata, speriamo che non sia come Carlos Augusto a Torino. Zalewski non ci sarà, anche Darmian, Carlos Augusto sta provando ad accelerare ma non credo che ce la faccia per Rotterdam. Arriverà la sosta, speriamo che questi ragazzi possano rientrare al più presto, è oggettivo che abbiamo qualche difficoltà con quattro esterni fuori su cinque, ci sta che ci possano essere delle difficoltà soprattutto contro avversari di valore come il Napoli. Era entrato anche Billing, avevano alzato i centimetri, ho pensato che uscisse Acerbi o Bastoni, l’ho preservato all’82’ anche perchè in quel settore abbiamo grosse difficoltà”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise