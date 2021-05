Inzaghi, futuro in 3 giorni. Le ultime sulla panchina della Lazio

Simone Inzaghi rinnova. Anzi no. Il contratto è pronto, deve solo essere firmato. Anzi no. Con Lotito è tutto definito. Anzi no. Quante volte, nell’arco degli ultimi mesi, i tifosi della Lazio hanno assistito a scene del genere? Troppe, rispondiamo noi. Quella del rinnovo del tecnico biancoceleste è diventata, col tempo, una vera e proprie telenovela con tanto di finale a sorpresa. E per questo non certo scontato. Vedendo la storia di Inzaghi e della Lazio vien difficile immaginare Immobile e compagni guidati da un altro allenatore il prossimo anno. Non fosse altro per gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi 5 anni. E invece…

Lo sfogo di Inzaghi – Ripetiamo, l’esito è incerto ma via via che passano le ore le sensazioni circa il rinnovo del tecnico sono sempre più pessimistiche. “Ci vedremo mercoledì ma sono già 16 mesi che aspetto il rinnovo, posso farlo per altri tre giorni solo perché è la Lazio…”, è stata la frase sibillina del diretto interessato nella giornata di ieri. Parole che sottintendono un certo malessere per il protarsi delle negoziazioni e che inevitabilmente aprono a scenari diversi da quelli di una permanenza a Formello. Per Inzaghi la Lazio è e resta la priorità, lo ha dimostrato in più occasioni. Non ultima questa. Ma per la Lazio, vista la cronaca, Simone Inzaghi è ancora la priorità? Dopo 16 mesi, circa 480 giorni, l’attesa sta per finire. Lo showdown è atteso per mercoledì. E non è detto che l’esito sia scontato.