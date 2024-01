Inzaghi in conferenza stampa: “La Salernitana chiede più rispetto. Decisioni da VAR”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli: “Sono molto arrabbiato per l’atteggiamento avuto nei miei confronti. Siamo un club piccolo, ma vogliamo rispetto. Il fallo di Tchaouna e’ da VAR, non da campo. Come il rigore su Simeone, e’ da VAR, non da campo. Non abbiamo sofferto. Dobbiamo essere molto felici di questa squadra. Il nostro presidente investe soldi. Quando uno chiede un chiarimento ci puo’ stare da uomo di sport. C’era anche il rosso di Gatti che non e’ stato fatto vedere. Devo allenare i giocatori che ho, i pochi che avevo ho fatto una grandissima prestazione. Non temo contraccolpi psicologici. Il vento girera’. Pensiamo alla prossima col Genoa. Speravo di riscoprire qualche giocatore in un momento di emergenza. E’ tornato il Lovato che piace a me. Martegani ha dovuto giocare in un ruolo non suo. Pierozzi e’ entrato bene. Siamo stati con qualche giocatore in meno, ma abbiamo avuto ottime risposte. Il Napoli ha giocatori straordinari, gli attaccanti sono stati i primi difensori. Potevamo fare meglio, ma non era possibile chiedere di più. Sudditanza psicologica? Non ci voglio tornare sopra. La societa’ e il direttore sono bravi per individuare eventuali elementi sul mercato”.