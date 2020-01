Inzaghi in conferenza stampa: ”Meritavamo almeno di non perdere. Il Napoli è stato aiutato dal suo pubblico”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli: “Lucas Leiva sa di aver sbagliato, ha recuperato palla, il ragazzo non avrebbe dovuto protestare. Abbiamo tenuto bene il campo, sbagliando un rigore e prendendo due pali. Il Napoli è una grandissima squadra, ma avremmo meritato un altro risultato. Abbiamo la coppa Italia sulla maglia, volevamo la semifinale e non ci siamo riusciti. Il Napoli ha meritato? Volevamo passare, non ce l’abbiamo fatta, è difficile accettarlo, ma questo è il calcio. Non meritavamo perdere. Quindici giorni fa all’Olimpico era piu’ giusto un pareggio. Correa? Abbiamo 5 giorni per recuperare, ora pensiamo al derby. Lotta Scudetto? Lo dirà il tempo. Ho pensato solo alla gara di Coppa Italia. Il Napoli ha fato 90 e 79 punti negli ultimi anni. Sono stati aiutati anche dal loro pubblico, abbiamo tenuto molto bene il campo. Il Napoli ha vinto in una situazione non facile”.