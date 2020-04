Iran, Stramaccioni in pole per diventare il nuovo CT

Potrebbe tornare in Iran, Stramaccioni. Dopo il burrascoso addio dello scorso dicembre, l’ex allenatore dell’Esteghlal è tentato dalla proposta di diventare CT della nazionale iraniana. La panchina, già proposta anche a Gianni De Biasi, è attualmente in mano al serbo Skocic, il cui futuro è però vincolato alle due prossime partite per potersi qualificare al Mondiale. O forse nemmeno.

Al momento, infatti, l’Iran non ha disputato le gare in programma (sono state rinviate quelle di fine marzo contro Hong Kong e Cambogia), ma i possibili cambiamenti ai vertici della Federazione potrebbero portare proprio l’allenatore italiano a sedere sulla panchina attualmente occupata da Skocic. Che quindi verrebbe subito sostituito dall’ex Inter e Udinese.

Stramaccioni sarebbe un nome particolarmente gradito alla Nazionale: molti giocatori già lo conoscono e premono affinché possa introdurre il 3-4-3 che aveva già ben funzionato quando era alla guida dell’Esteghlal. Contatti in corso, intesa possibile: Stramaccioni potrebbe tornare in Iran come selezionatore. E giocare da subito le possibilità di andare al prossimo Mondiale.

