ISS, Rezza: “Difficile riprendere il campionato italiano. Fase 2? Mi preoccupa…”

Il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Difficile riprendere la Serie A? L’impressione è un po’ quella. Anche in Francia si è fermato tutto. Si naviga a vista, a seconda di come vanno le cose riguardo la curva epidemiologica si prendono le decisioni. Mi sembra che in Italia ci sia una situazione in cui è difficile capire cosa accadrà.

Con l’estate il virus rallenta? Non sappiamo quanto la stagione calda potrà influire, poi dipenderà tanto dai comportamenti: se non si creano assembramenti, la situazione va meglio. Non stiamo ai livelli di un paio di settimane fa, ma non posso fare previsioni perchè non so cosa accadrà in futuro. Finchè questo virus sarà in giro dovremmo avere a che fare con decisioni che saranno difficile da prendere.