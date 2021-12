Italia-Argentina, il presidente UEFA Ceferin: “Bene collaborazione UEFA-CONMEBOL per lo sviluppo del calcio”

Il prossimo 1° giugno Italia e Argentina si affronteranno a Londra per la gara tra i vincitori dell’Europeo e dell’ultima Copa America, e il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin: “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo memorandum d’intesa. C’è una lunga tradizione di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo ‘Artemio Franchi’ e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e attendiamo con impazienza la Finalissima a Londra nel giugno 2022”.

Fonte: TMW