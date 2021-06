Italia, Bastoni: “Vogliamo regalare felicità ad un paese che ha sofferto tanto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi dal ritiro della Nazionale il difensore Alessandro Bastoni. Ecco le sue parole:

“Fino a due anni fa non avrei mai pensato un percorso del genere, andavo a giocare a Parma e mi giocavo il posto nella mia prima esperienza. Qui in Nazionale si portano le cose belle fatte col club. Se devo trovare una similitudine tra qui e l’Inter è proprio la forza del gruppo che è quello che cerchiamo di portare per andare più avanti possibile. Tra noi abbiamo un rapporto sia fuori che dentro il campo e questo mi aiuta tanto, soprattutto sull’atteggiamento. Conte ha un modo tutto suo di trasmettere le cose, con più grinta e più cattiveria rispetto a Mancini: questa è la differenza principale”.

Il calcio come veicolo di felicità: “Sentiamo la necessità di far bene per un Paese che ha sofferto tanto come tutto il mondo in questo periodo, dove le cose sono difficili per tutti. L’obiettivo è far bene per regalare gioie alle persone che hanno sofferto tanto”.