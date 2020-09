Italia batte Olanda 1-0. A una buona Italia basta un gol di Barella

L‘Italia convince per oltre un’ora e soffre nel finale, ma trionfa ad Amsterdam e scappa in vetta alla classifica del gruppo 1 di Lega A in Nations League. Alla Johann Cruijff Arena finisce 1-0 per la nazionale guidata da Roberto Mancini grazie alla rete di Nicolò Barella, secondo interista in gol dopo la rete di Sensi contro la Bosnia. Una rete bella, di testa, arrivata alla fine di un primo tempo dominato dagli azzurri, in una formazione che, se tutto andrà secondo i piani del ct, potrebbe essere quella che vedremo ai prossimi Europei. Qualche affanno nel finale, dovuto alla benzina che nel serbatoio ancora manca e alle gambe che col passare dei minuti perdono potenza. Ma di fronte non c’era una nazionale qualunque, e l’Olanda è stata sopraffatta da Chiellini & Co. Vittoria meritata, un bel segnale, con un unico neo legato ai timori per il ginocchio di Nicolò Zaniolo.