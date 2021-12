Italia, Buffon: “Per come sto adesso fare il terzo portiere in Nazionale è penalizzante. Mondiali? E’ dura”

Lo storico portiere Gianluigi Buffon ha rilasciato interessanti dichiarazioni al Corriere della Sera. Ecco le sue parole:

“Non saranno commessi errori. Il problema è che si giocherà contro una squadra fortissima. Di conseguenza ci sta anche che l’Italia possa non qualificarsi”.

Poi prosegue: “Non ho rimpianti in Nazionale. Mi disturba quando mi chiedono cosa farei se mi convocassero. So cosa significa l’importanza del gruppo, bisogna lasciare il ct Mancini libero di fare le proprie scelte senza rompimenti. E nessuno mi deve fare nessun regalo. Se riesco me li faccio da solo. Posso anche pensare che per come sto adesso fare il terzo portiere sia troppo penalizzante”.