Italia, Chiellini: “Sono a disposizione, saremo tutti pronti per Lukaku”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Belgio ai quarti di finale di Euro 2020: “L’Allianz? Stadio bellissimo anche se bisogna ambientarsi. C’è da star pronti per un grande evento, siamo contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara. Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku. Ruolo di capitano? Il capitano è pompiere, cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c’è bisogno di aumentare la fibrillazione. L’adrenalina viene da sola. Io svincolato come Messi? In comune abbiamo anche l’essere mancini! Sono dinamiche di un’annata strana, non ci penso, sono tranquillo, penso Messi ancora più di me”.