Italia, i convocati per Bosnia e Paesi Bassi. Traumi contusivi per Insigne e Meret

Sciolti gli ultimi dubbi sul gruppo dei convocati dell’Italia in vista delle gare di UNL con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi.Il calciatore Jorginho (Chelsea FC) è arrivato in serata a Coverciano, dove sarà sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno della Nazionale.

Preso atto invece della situazione di indisponibilità del calciatore Sandro Tonali (Brescia), il Ct Roberto Mancini ha deciso di escludere il centrocampista dalla lista dei convocati.

In attesa di tornare in campo a dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata a novembre scorso, la Nazionale prosegue intanto la preparazione in vista del doppio impegno in Nations League con la Bosnia Erzegovina e i Paesi Bassi. Oggi pomeriggio gli Azzurri si sono allenati allo stadio “Artemio Franchi”, sede dell’incontro di venerdì sera.

Il Commissario tecnico Roberto Mancini ha schierato in campo tre squadre che si sono affrontate in un mini torneo. Nel corso della seduta, Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia sinistra), ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazioni.