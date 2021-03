L’Italia e l’Irlanda del Nord hanno diramato le formazioni ufficiali della sfida che andrà in scena questa sera. Per il Napoli in campo c’è Lorenzo Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart, Dallas; C. Evans, McNair, Mccann; Davis; Magennis, Whyte. All. Baraclough