Italia, Mancini: “Bulgaria tappa importante, cercheremo di segnare tanti gol”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’ alla vigilia del match con la Bulgaria:

“Tutte le partite sono difficili e quindi prima di giocarle sono ancora più difficili. Dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta le energie perchè comunque, giocando così ogni tre giorni e con i viaggi, ci può essere un po’ di stanchezza. Però per noi è veramente una tappa molto importante. Noi cercheremo di segnare molti gol come abbiamo sempre fatto. Credo che ogni tanto purtroppo può anche capitare di non fare benissimo, come è capitato nel secondo tempo con l’Irlanda del Nord perchè abbiamo voluto gestire la situazione che non dobbiamo fare perchè non è nelle nostre qualità. Le nostre qualità sono di continuare ad attaccare, cercare di fare gol e divertirsi. E’ anche vero che i ragazzi erano arrivati la domenica sera e c’era poco tempo”.