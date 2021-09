Italia, Mancini: “Gara importante contro la Lituania, dobbiamo vincere”

Roberto Mancini, c.t. dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della nazionale italiana alla vigilia della sfida contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.: “L’importanza della gara con la Lituania? E’ importante perchè dobbiamo vincere. Se riusciamo a vincere domani sera, una partita che non è proibitiva ma è una di quelle partite in cui si metteranno tutti dietro siccome hanno una squadra molto fisica, noi dobbiamo cercare di sbloccarla. Penso che se riusciremo a fare 3 punti domani recupereremo anche dei punti in classifica, quindi è importante. Come hanno reagito i ragazzi e cosa ho detto loro? Gli ho detto di stare tranquilli, di continuare a giocare come hanno giocato, solo quando abbiamo le occasioni di cercare di essere più precisi. Che tipo di insidie possono esserci domani? Le insidie sono quelle che ho detto prima, è una squadra che è molto difensiva, molto fisica, che sta tutta arroccata in difesa per non subire gol, sono quelle partite che devi sbloccare subito e devi cercare di fare dei gol se possibile. Orgogioso del record di imbattibilità con 36 risultati utili consecutivi? Sono cose belle, rimangono nella storia, sono orgoglioso di come i ragazzi stanno giocando e di quello che hanno fatto fino ad oggi”.