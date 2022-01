Italia, Mancini: “Insigne? Il Mondiale è abbastanza vicino. Anche il Napoli nella lotta scudetto”

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista a Sportweek: “Lo dico da tre anni che il nostro obiettivo è di vincere l’Europeo e Mondiale. Se ci credi hai molte possibilità di farcela. Prima dobbiamo battere la Macedonia. Poi vedremo chi incontreremo. Per ora non ho incubi. Resta valido quel sogno: finale Mondiale Italia-Brasile. E magari è un rigore di Jorginho. Quali giocatori spero mi sorprendano in questa stagione? Dico Zaniolo e Scamacca: spero che possano essere loro i giocatori rivelazione del prossimo anno. Inutile dire che solo lavorando raggiungeranno obiettivi importanti. Balotelli? La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi. Il gruppo agli Europei? Piano piano ho imparato a conoscere tutti i ragazzi e sono stati tutti bravi, i più giovani che son cresciuti molto velocemente: Locatelli ha fatto un grande Europeo, ma anche Berardi, Pessina. E i meno giovani, per quello che hanno dato. Io ho preso sempre come modello Chiellini, che ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante in campo e fuori, un grande esempio per i ragazzi. Lorenzo Insigne prossimo al passaggio in MLS a Toronto? Adesso gioca nel Napoli e ci giocherà sino a giugno. Non so cosa accadrà, il campionato del mondo è comunque a novembre, abbastanza vicino… Lotta scudetto? No, mi sembra un po’ troppo presto, manca tutto il girone di ritorno. L’Inter si è ripresa benissimo, ma penso che sarà un discorso aperto almeno ad altre tre squadre: Milan, Atalanta e Napoli. E gli impegni di coppa faranno la loro parte”.