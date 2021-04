Italia, Mancini: “L’Inter un esempio per tutti, ci sono delle affinità con la mia”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato durante un evento organizzato dalla Regione Marche. Il ct azzurro si è soffermato sull’Inter, ma anche su giocatori come Kean e Zaniolo. Le sue parole:

“Quella di Zaniolo è una situazione un po’ particolare, dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio. Non possiamo correre rischi ed è importante per lui recuperare, poi vedremo tra qualche settimana quale sarà la sua situazione. Io sono sempre positivo, essendo un giovane ha un recupero migliore ma è già al secondo infortunio e non possiamo permetterci per lui e per la Roma di perderlo ancora“.

Come giudica la stagione di Moise Kean?

“Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando. Può diventare davvero molto bravo e sicuramente in nazionale giocherà ancora per molti anni“.

Inter vicina allo Scudetto

“L’Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo. Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultati poi arrivano. Dovrebbe essere da esempio per tutti“.

Affinità e differenze con la sua Inter?

“Quando io arrivai all’Inter non vinceva da tanti anni, poi vincemmo la Coppa, gli Scudetti e poi arrivò l’Inter che ha vinto tutto. Le affinità sono molte“.