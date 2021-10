Italia, Mancini: “Mondiale ogni due anni? Aspettarlo ogni quattro è un’emozione”

Il C.T. della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Rinascita Italia” riguardo la proposta di far giocare il Mondiale ogni due anni: “Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un’emozione. Farlo ogni due, c’è il rischio che diventi una cosa normale”. “È stata un’estate meravigliosa a livello sportivo, l’Italia difficilmente sbaglia e noi siamo stati davvero felici per aver riempito di gioia tutti gli italiani. All’Italia auguro di tornare alla normalità, che i giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande anche grazie alla spinta dello sport di questa estate”. Lo dice il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini intervenuto al forum ‘Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola Fino a Prova Contraria’, in corso ieri e oggi a Roma. Ricordando le imprese degli azzurri negli altri sport, il ct azzurro ha aggiunto: “Alle Olimpiadi di Tokyo mi hanno emozionato i cento metri, il salto in alto, la staffetta, dove abbiamo sempre avuto grandi difficoltà. Vederle vincere così è stata una grande emozione, ma al pari delle altre medaglie e della pallavolo campione d’Europa con le due nazionali”. “Troppa panchina per Donnarumma? Intanto ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere (Navas, ndr) non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions”, ha aggiunto Mancini, sottolineando che il fatto che l’ex portiere rossonero non giochi titolare con continuità “non credo sia un problema per la Nazionale”.