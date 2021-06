Italia, Mancini: “Qualcuno è un po’ stanco, contro il Galles ci saranno dei cambi”

Due vittorie, sei gol fatti, zero subiti e, soprattutto, sei punti nelle prime due gare di questi Europei. Dopo le prestazioni convincenti contro Turchia e Svizzera, l’Italia affronta il Galles per la terza gara di Euro 2020. Sarà la partita decisiva per il primo posto del girone, con gli azzurri che non faranno calcoli riguardanti il tabellone dagli ottavi di finale in poi ma avranno come obiettivo quello di chiudere la prima fase del torneo a punteggio pieno. Queste le parole di Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro il Galles: “Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, essendo offensivi e facendo le cose al meglio. È una gara importante, vogliamo chiudere il girone in testa. Sappiamo che sarà ancora più difficile perché giocheremo alle 18 e farà ancora più caldo”, ha dichiarato il Commissario tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Ci sarà sicuramente qualche cambio nell’undici titolare: “Sarà la terza partita in dieci giorni, le prime sono state particolarmente dispendiose e c’è qualche giocatore stanco. Questa, probabilmente, è l’unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, perché poi le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà”. Tanta attesa per Verratti e Chiesa: “Chiaramente Marco non ha la condizione fisica di chi ha sempre giocato, ma sopperisce con straordinarie qualità tecniche. Sicuramente giocherà, vediamo se dall’inizio o subentrando. Federico può giocare in tutti i ruoli d’attacco, non da centravanti ma sicuramente anche da punta esterna, che è la sua posizione naturale”.

fonte: skysport.it