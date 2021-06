Italia, Mancini: “Raspadori è il nostro jolly. Gli esclusi? Dispiace, saranno importanti per il futuro”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

“Raspadori? È un jolly, dà qualcosa di diverso rispetto a Belotti ed Immobile.Stiamo valutando la sua condizione fisica. Capisco che per lui sarebbe bello debuttare a Bologna ma il pensiero va alla sua condizione. La speranza è che possa stare bene e non aver problemi nelle prossime settimane. E poi voglio fare i complimenti all’Under, se non ci fosse stata l’espulsione non sarebbe finita così. Giacomo, per quel che ha fatto in campionato, per le sue qualità tecniche enormi che posson solo migliorare, è stato chiamato”.

Tra gli esclusi c’è qualcuno che è rimasto più deluso?

“Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d’esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale”.

Cosa daranno Bonucci e Chiellini?

“Quando saranno in campo daranno la loro esperienza. Poi il lavoro fatto in questi due anni è arrivato anche grazie a loro, abbiamo fatto in modo che i giovani si inserissero più velocemente. Questo è anche grazie ai più esperti”.

La situazione di Donnarumma potrebbe condizionarlo?

“Gigio sta bene, non credo. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni, non credo”.