Italia-Polonia 2-0: Jorginho e Berardi, azzurri al primo posto. Grande prova di Insigne

Italia in vetta al girone di Nations League. Basterà vincere in Bosnia mercoledì, contro una squadra già retrocessa, per avere la certezza di arrivare alla Final Four. A Reggio Emilia decidono Jorginho – rigore nel primo tempo – e Berardi nella ripresa. Una vittoria netta, mai messa in discussione e certificata dal fatto che Donnarumma non è mai stato impensierito durante la partita. Gli azzurri hanno giocato bene, trovando sempre lo spazio giusto, non forzando mai la giocata e cercando di arrivare con la manovra dalle parti della difesa polacca. Merito di Mancini. Ma anche di Evani, alla seconda vittoria sulla panchina azzurra. Stupendo, in tal senso, il raddoppio azzurro, dopo un’azione che ha visto fare alla Nazionale 27 passsaggi consecutivi prima di concludere a rete. La fotografia della partita della Polonia? Il tunnel di Berardi a Lewandowski. Stasera non ce ne sarebbe comunque stato per nessuno.