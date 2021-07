Italia, Raspadori: “Siamo veramente carichi, Mancini ci ha aiutato”

Prima della semifinale di Wembley contro la Spagna, l’attaccante dell’Italia Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo veramente molto carichi, felici di essere arrivati fino a qui. Ora tocca a noi fare una grande partita e dare continuità al nostro sogno”.

Ieri Mancini vi ha fatto un bel discorso motivazionale.

“Il mister ci dà una grossa mano. Ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno per andare in campo e far bene. Ora tocca noi. Dobbiamo andare in campo e prenderci quello che vogliamo”.

Ci sarà la reazione di Immobile dopo le critiche?

“Io penso che la risposta ci sarà sicuramente. Ciro è un grandissimo giocatore e un grandissimo attaccante. Mi sorprende anche venga criticato. Sarei felice per lui fosse a decidere la sfida”.

Un pronostico?

“1-0 per l’Italia ovviamente”.