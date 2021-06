Italia, scelta la formazione anti-Austria: spazio a Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo di nuovo titolare con l’Italia. Secondo quanto riporta l’ANSA, Mancini avrebbe sciolto le ultime riserve per quanto riguarda la formazione anti-Austria, che scenderà domani sera in campo a Wembley alle 21. Il terzino del Napoli sostituirà ancora una volta Florenzi, ancora ai box per dei problemi fisici, mentre al centro della difesa ancora in dubbio Chiellini, che sembrerebbe sulla via del recupero, ma al suo posto dovrebbe esserci Acerbi. Mediana che sarà composta da Jorginho, Verratti e Barella e in attacco il tridente composto da Insigne, Immobile e Berardi.