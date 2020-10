Italia, tegola per Mancini: infortunio per Lazzari, salterà l’Olanda

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, non prenderà parte alla sfida tra Italia e Olanda valida per quarta giornata di Nations League a causa di un infortunio. Il calciatore si è fermato duramente l’allenamento del lunedì mattina e rientrerà Roma in serata dopo che il charter della Nazionale avrà fatto scalo a Bergamo.

Non prenderà parte al match di mercoledì (ore 20.45, Gewiss Stadium di Bergamo) nemmeno il Gallo Belotti, squalificato, che domani farà rientro a Torino; Non si riaggregherà invece al gruppo Giacomo Bonaventura della Fiorentina, che ieri aveva lasciato il ritiro per la nascita del figlio.

Fonte: Gianluca Di Marzio