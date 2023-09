Italia-Ucraina, San Siro non si riempie: il dato

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito all stadio San Siro per domani sera, in occasione di Italia-Ucraina:

“Niente tutto esaurito. Nonostante l’Italia reduce dal pareggio in Macedonia abbia bisogno di un appoggio eccezionale da parte del pubblico per avvicinare la qualificazione al Euro 2024, San Siro non sarà esaurito per il match contro l’Ucraina. Ad oggi sono stati acquistati 47.000 biglietti sui 64.000 messi in vendita: la Figc ha infatti scelto di ridurre la capienza dell’impianto rispetto ai quasi 76.000 posti utilizzati da Inter e Milan e di non fare acquistare i tagliandi di terzo anello (dove la visuale è peggiore) ed eccezione del settore riservato agli ospiti”.