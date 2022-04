Italia Under 17, convocati due giocatori partenopei che non giocano nel Napoli

Il commissario tecnico Bernardo Corradi ha reso noto la lista dei convocati per il raduno pre-fase Elite Under 17 in programma da quest’oggi, 11 aprile, fino a venerdì 15. La formazione azzurra si allenerà a Coverciano fino appunto a venerdì dove la squadra affronterà in amichevole la Fiorentina Under 17. Tra gli azzurrini ci sono due giocatori napoletani, ma che non giocato nella squadra partenopea. Il difensore Domanico della Juventus, che è cresciuto nel Napoli fino ai 14 anni ma non ha firmato il vincolo pluriennale e Troise della Lazio