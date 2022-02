Ottima prestazione per il gioiellino del Napoli, Giuseppe Ambrosino, che è in campo con l’Italia Under 19 contro i pari età della Turchia in amichevole. Azzurrini in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore procurato dal giocatore della Primavera azzurra con una ripartenza in campo aperto, siglato da Miretti.

Questo slideshow richiede JavaScript.