Italia, Verratti su Insigne: “Emozionante se pensiamo a dov’eravamo dieci anni fa”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Uefa.com, Marco Verratti ha parlato anche del grande rapporto di amicizia che lo lega con i compagni Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, con cui, dieci anni fa, giocava a Pescara: “Sicuramente è anche molto bello ed emozionante perché comunque se guardiamo dove eravamo dieci anni fa non pensavamo di ritrovarci tutti insieme in nazionale ed essere protagonisti con questa nazionale e quindi sono felice nel momento in cui ci troviamo qui a Coverciano, sono felice quando veniamo a ritrovarci per stare insieme, non abbiamo molte altre possibilità di vederci. Anche fuori dal campo siamo molto amici, sono felice che ci siamo ritrovati tutti e tre qui”.