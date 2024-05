Italiano deluso: “Manca malizia per le finali, questa sconfitta fa male”

Brutta sconfitta per la Fiorentina che ha perso ancora una volta una finale (la seconda europea e la terza complessiva in due anni). Al termine del match Vincenzo Italiano ha parlato così a Sky Sport:

“Dispiace. Anche oggi abbiamo avuto tante situazione per andare i vantaggio e per pareggiarla all’ultima palla. Abbiamo lottato, abbiamo sudato, abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di fare delle belle partita. Dispiace perché per l’ennesima volta non meritiamo di perdere una partita del genere. È una grande delusione, purtroppo non abbiamo ancora quella malizia per portare a casa una vittoria una partita così importante. Dispiace per i ragazzi, ma questo è il calcio. Dobbiamo accettare anche queste sconfitte”.