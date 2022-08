Italiano su Kvaratskhelia: “Qualità da campione, ma non ci snatureremo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia:

“Le qualità del ragazzo sono davvero da campione: fa gol di testa, di destro e di sinistro. Gran bel giocatore, complimenti al Napoli perché mette in mostra un pezzo di grande valore. Lui, Osimhen, Lozano, Zielinski, Anguissa sono forti, ma anche tutti gli altri… Dobbiamo essere molto più bravi in questi casi, spesso quando si accende l’interruttore ci riusciamo. Trovarli qui in queste condizioni per il secondo anno ha anche un pizzico di malasorte… Vediamo poi cosa potremo proporre, ma se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto. Deve crescere l’attenzione, contro i fenomeni devi ragionare da fenomeno”.