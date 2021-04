Jacobelli: “Agnelli provato dal flop Superlega. A fine stagione verrà discussa la sua posizione alla Juve”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tutto sport. “La posizione di Agnelli verrà vagliata a fine stagione – ha detto Jacobelli a Radio Crc – il naufragio della Superlega ha creato un ritorno negativo di immagine alla Juve e allo stesso presidente bianconero. La Juve non opera mai stravolgimenti a stagione in corso. Vediamo come si chiuderà la lotta Champions e come terminerà la finale di Coppa Italia. Certo, il rapporto tra la Uefa e Agnelli si è interrotto. Per questo motivo Rumenigge è stato incaricato dalla Uefa per ricucire i rapporti con i 12 club fondatori della Superlega. Ma ci vorrà tempo”. Per quanto riguarda, invece, la corsa Champions in campionato, Jacobelli ha indicato in Napoli-Lazio uno snodo fondamentale. “Sia il Napoli sia la Lazio hanno una grande occasione dopo l’inaspettata sconfitta interna del Milan. Però non darei troppo peso al calendario. La lotta Champions si deciderà soltanto all’ultima giornata”.