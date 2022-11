Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati”, trasmissione in onda su Radio 24: “Come si ferma il Napoli? Non si può fermare al momento, è la squadra delle meraviglie. Non aveva Kvaratskhelia, ma aveva Osimhen e Lobotka, che in questo momento è il miglior centrocampista in questo campionato”.