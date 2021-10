Jacomuzzi su Anguissa: “In Inghilterra non lo rimpiangono e nel caso potrebbero ricomprarlo senza problemi”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il dirigente Carlo Jacomuzzi:

“Turnover? Di questo si deve occupare l’allenatore capendo se i giocatori non hanno testa per affrontare una partita impegnativa. Giocare in Europa non è mai uno scherzo, si gioca davanti a un pubblico esigente. Bisogna arrivare preparati alla gara. Magari l’allenatore vede qualcuno un po’ più scarico e valuta lui. Ma i giocatori sono allenati più che bene, l’importante è arrivare con la mentalità giusta. In Inghilterra si parla di Anguissa al Napoli? Lì hanno i loro problemi, nessuno ha avuto il rimpianto di averlo perso. Anche perché volendo lo possono ricomprare, non hanno problemi di liquidità”.