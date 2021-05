Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi l’ex calciatore Jeda. Ecco le sue parole:

Lazio e Napoli tra le più in forma ora. Quale può arrivare in Champions? “Ho visto le due squadre e stanno bene, sia a livello fisico che mentale. La Lazio inciampa spesso nei momenti chiave però. Per quello che ho visto ultimamente, al di là del pareggio contro il Cagliari, il Napoli è più avanti in questa rincorsa. Con tutti gli effettivi però hanno le stesse possibilità