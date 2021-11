Jorginho: “Ero vicino al City, Sarri mi volle al Chelsea”

Intervistato da France Football, Jorginho ha parlato anche del suo trasferimento dal Napoli al Chelsea nell’estate 2018 e del sogno Pallone d’Oro: “È stato Sarri a volermi con forza al Chelsea. Ero in trattativa col Manchester City, già mi vedevo giocare con la maglia dei Citizens, ma i Blues hanno insistito e oggi sono veramente felice qui. Il 2021 è stato un anno incredibile per me, direi surreale… Pallone d’Oro? Non è un’ossessione per me. Mi piace di più concentrarmi sul presente, anche se ovviamente sarebbe un sogno vincere il Pallone d’Oro”, le dichiarazioni del centrocampista della Nazionale italiana.