E’ uscito oggi “Juliano. L’uomo nato due volte”, il nuovo libro di Deborah Divertito

Un omaggio ad Antonio Juliano, campione simbolo di professionalità e appartenenza, tra calcio e lotta per i diritti

E’ uscito oggi nelle librerie “Juliano. L’uomo nato due volte”, il nuovo libro di Deborah Divertito, pubblicato da Garrincha Edizioni. Questo volume, terza opera dell’autrice, racconta la storia di un uomo, un calciatore e una bandiera: Antonio Juliano, simbolo del Napoli Calcio e del quartiere a est della città: San Giovanni a Teduccio,

“Ho scritto questo libro per ridare luce a una figura centrale del calcio italiano, ma anche per parlare di San Giovanni a Teduccio, l’ex quartiere operaio che ha dato a Juliano alcuni valori che lo hanno reso unico, come la lotta per il riconoscimento di diritti per tutti lavoratori del calcio, a partire dal magazziniere”, dichiara Deborah Divertito. “Credo che sia giunto il tempo che questo territorio venga visto non solo per le sue difficoltà, ma anche per le sue infinite potenzialità. Antonio Juliano è stato un pioniere, un esempio di professionalità e appartenenza, valori che vorrei trasmettere soprattutto ai più giovani, non è un caso che il vero protagonista di questo libro è un ragazzino di 12 anni della San Giovanni contemporanea” conclude Divertito.

Il volume, parte della collana “Figurine”, è il risultato dell’impegno di Garrincha Edizioni, un marchio della Marotta&Cafiero, che in pochi anni ha conquistato il pubblico raccontando il calcio con uno sguardo poetico e non convenzionale. Giovanni Salomone, direttore editoriale, sottolinea: “‘Antonio Juliano. L’uomo nato due volte’ occupa un posto speciale tra le nostre pubblicazioni. Questo libro mescola calcio e territorio, il legame con un colore ma anche con una terra. Juliano è il simbolo di un calcio diverso, più autentico e poetico, che vogliamo far scoprire ai ragazzi di oggi”. Aggiunge Salomone: “Questa figurina su Juliano è un manifesto della nostra visione: storie che meritano di essere raccontate per la loro capacità di evocare appartenenza, suggestione e bellezza”.

Un calcio che diventa racconto. La narrazione di Deborah Divertito esplora le radici di Juliano a San Giovanni a Teduccio, tratteggiando un affresco del quartiere operaio in cui è cresciuto. “Juliano non ha mai dimenticato il suo quartiere, pur non riconoscendolo più – dice l’autrice – questo libro vuole essere un omaggio a lui, ma anche a tutti i talenti di periferia che aspettano di essere riconosciuti”.

Prime presentazioni. “Juliano. L’uomo nato due volte” verrà presentato a Napoli alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri il 29 gennaio alle ore 18 insieme a “Bagni. Dal sorriso alla guerra” di Giuliano Pavone, altra figurina della Garrincha edizioni, e il 30 gennaio alle ore 18 presso l’associazione Figli in Famiglia, in via F. Imparato 111(Na).

Garrincha Edizioni: una casa editrice con il calcio nel cuore. Fondata nel 2023, Garrincha Edizioni è diventata un punto di riferimento per chi cerca storie calcistiche che vadano oltre il semplice gioco. Con oltre 35 pubblicazioni distribuite in collane come “Figurine”, “Rabone” e “Scudetti”, il progetto editoriale si propone di raccontare la bellezza e la poesia del calcio.

Bio autrice: Deborah Divertito(1981) è scrittrice, criminologa e presidente della Fiera del Libro di Napoli “Ricomincio dai Libri”. E’ fondatrice della cooperativa sociale Se.Po.Fà. “Juliano. L’uomo nato due volte” è la sua terza opera, prima ha scritto “Partenope, Plurale. Storie comuni di donne straordinarie” (2024, Marotta&Cafiero) e “Napoli 2020” (2022, Coppola editore).