Juric: “Futuro? Non dipende solo da me, non ho ancora parlato con la società”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, parlando anche del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che questi due anni siano stati fuori dal normale per quanto raccolto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro ed è chiaro ciò che bisogna fare per migliorare, ma se potremo farlo non lo dovete chiedere a me. Il futuro? Noi siamo salvi da un po’, ma non abbiamo ancora parlato di futuro. Questi ultimi due anni sono stati molto pesanti e siamo cresciuti, ed è normale che quando si migliora e si vuole ulteriormente migliorare ci siano degli ‘scontri’. Noi vogliamo andare ancora avanti, ma come detto non dipende solo da me: parlando chiaramente, molto dipenderà dai riscatti e dalle possibilità di crescere che ci verranno date”.

“Benassi? Nelle ultime due o tre settimane ha trovato un equilibrio e ho visto in lui un giocatore fantastico. Non abbiamo nessuno con le sue caratteristiche e penso che ci sia mancato tanto, anche perché era un acquisto ‘mirato’ che ci avrebbe potuto dare molto. Mi piacerebbe schierarlo entro la fine dal campionato perché non ha mai mollato e se lo merita”.