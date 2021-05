Juric lascia polemico la postazione di Sky: “Mancate di rispetto!”, sconcerto in studio

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha lasciato la postazione Sky, con grande polemica: “Non dovete mancare di rispetto al Verona, le partite le dovete vedere”. L’inizio di domanda dell’inviato Massimo Ugolini era stata del tutto lecita: “Il Verona si è impegnato tantissimo”, di qui l’allenatore non ha lasciato completare il quesito: “Solo in Italia succedono queste cose, si lascia intendere che solo oggi abbiamo giocato e prima no, serve rispetto”. Senza parole il giornalista, a cui da studio Fabio Caressa ha lasciato il microfono per la chiosa finale, dopo che Juric e’ andato via: “Non mi pare di aver fatto una domanda faziosa, stavo per sottolineare i meriti del Verona”.