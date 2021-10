Juric: “Pentito di Napoli-Verona? Mai, la cultura sportiva è sacra”

Le faccio due domande provocatorie: ora che allena il Torino sì è pentito di aver pareggiato a Napoli con l’Hellas? E poi Allegri deve ringraziarla per quel pareggio? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro la Juventus, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: “Ma no, anzi io mi sono incazzato. Per me la cultura sportiva è sacra, l’ho imparato da Gasperini: affrontare tutto al massimo è l’unico modo per essere uomo, tutto il resto è incomprensibile. Non mi pento, assolutamente: sono orgoglioso di come l’Hellas ha giocato quella gara. Non mi deve ringraziare nessuno, l’ho fatto solo per l’Hellas che è la società per cui lavoravo in quel momento e, ripeto, sono orgoglioso per come la mia squadra giocò quella partita”. Il riferimento è al pareggio dell’Hellas Verona contro il Napoli nell’ultima giornata della Serie A 2020/21 che ha permesso alla Juventus di chiudere la classifica al quarto posto e qualificarsi in Champions League.