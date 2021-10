Juve, Agnelli: “Abbiamo 75 giocatori ed in due anni si è dimezzato il valore della rosa”

Nel corso dell’assemblea degli azionisti Andrea Agnelli ha trattato di tanti temi:

“Noi abbiamo in rosa circa 75 giocatori professionisti. Pensare che ogni anno 25 entrino in prima squadra la vedo difficile. Il numero di operazioni sarà oggettivamente importante ma perché abbiamo due squadre professioniste. Una parte del trading calciatori sia caratteristico delle società, siamo anche in un contesto in cui in due anni si è dimezzato il valore delle operazioni e di questo andrà tenuto conto. In questa area si dovrà andare ad avere una non eccessiva inflazione. Chi chiede cifre enormi e si vede soddisfatte le richieste chiaramente complica questo discorso”.