Juve, Agnelli: “ADL mi ha chiesto il rinvio, gli ho detto che noi rispettiamo le regole, il 3-0 a tavolino? Preferisco vincere sempre sul campo”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport: “Non mi devo fare un’idea, ho qui con me Luca Stefanini, responsabile sanitario. E’ importante fare chiarezza, abbiamo dei protocolli molto chiari. In caso di positivita’ al Covid si applica il protocollo della Figc, che rimanda al ministero della Sanità approvato dal CTS. Si va in isolamento fiduciario, d’accordo con l’ASL. Isolandoci è possibile continuare ad allenarsi e a giocare. E’ stato un lavoro molto importante svolto dalla Federazione insieme al CTS. Ci siamo isolati per giocare la partita col Napoli. Non è una questione di Governo e sistema calcio. Il protocollo è vivo e va avanti. L’importante deve esserci lo spirito di voler giocare, di lealta’ sportiva. Di volta in volta il protocollo verra’ perfezionato. De Laurentiis mi ha scritto un messaggio ed io gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti. La richiesta del rinvio puo’ anche essere legittima, ma ci sono regolamenti da rispettare. E’ un errore che commettiamo da cittadini se non rispettiamo i regolamenti. Protocollo da perfezionare? Se sara’ questo o un altro, ci atterremo alle regole. Il protocollo esiste per gestire i casi di positivita’, per me è ben fatto ma mi rimetto alle autorita’ competenti. Se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive, dobbiamo gestire i casi di positività. Sono tutti casi asintomatici. A parti invertite cosa avrei fatto? Sarei partito, ma non credo che l’ASL avrebbe emesso un comunicato del genere, probabilmente c’era qualche osservazione errata. L’ASL dipende dal Ministero della Sanità, il corto circuito è interno, non esterno. Noi il protocollo l’abbiamo osservato. Chiesa? I miei sono i migliori giocatori che abbiamo a disposizione, bisogna chiedere a Paratici, non mi occupo del mercato. Il 3-0 a tavolino? Preferisco vincere sul campo sempre”.