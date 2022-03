Juve, Allegri: “Futuro Dybala? Non so se resterà, io sono in linea con la società”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il successo sulla Salernitana: “Mercoledì siamo stati eliminati, c’era rimasto addosso questa cosa: nessuno se l’aspettava che andassimo fuori dall’Europa e ci è rimasta addosso. Siamo stati bravi ad aggredirla, nel secondo tempo eravamo più stanchi ma l’importante era vincere, allungare su chi insegue e ora siamo a -4 dal secondo posto. Futuro Dybala? Non so se sarà un giocatore della Juventus o meno, io sono in linea con la società. Parliamo spesso, faccio parte dell’azienda, lavoro in questo modo: non è solo Paulo in scadenza ma anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin, Cuadrado. Da parte mia c’è la voglia di far bene in questa parte finale. Io faccio valutazioni, poi ci sono dei contratti, le volontà dei giocatori, tante cose”.