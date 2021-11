Juve, Allegri: “Le critiche sono una sfida per me, qualcosa va cambiato”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha commentato della situazione della squadra:

“Le critiche? Fanno parte del gioco, soprattutto su un allenatore che non stava facendo bene in campionato. Comunque è uno stimolo e anche un divertimento per me affrontare queste sfide, le ho vissute cercando di analizzare con gli altri il momento.

Dall’inizio del campionato a ora ci sono state situazioni che vanno migliorare, col Sassuolo era una gara che non meritavamo di perdere perché abbiamo tirato 100 volte in porta come con lo Zenit. Con l’Empoli gara non eccelsa ma abbiamo creato molto, col Verona abbiamo sbagliato l’approccio nel primo quarto d’ora anche perché venivamo da una sconfitta ravvicinata che non siamo subito riusciti a mettere da parte. In tre giorni abbiamo buttato quanto costruito in un mese… Le prestazioni della squadra non sono state cattive, ma se prendi 11 gol con 6 squadre nella parte destra della classifica vuol dire che qualcosa manca. A volte diamo alcune cose per scontato e questo non deve accadere”.