Juve, Allegri: “Marzo è il mese del divertimento, ora però tocca anche vincere”

In vista della Champions ha parlato cosi in conferenza Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Marzo è il momento del divertimento. Da settembre a febbraio devi giocare per divertirti, ora c’è da divertirsi per giocare e vincere. Il pallone è più piccolo e più pesante. E’ divertimento. Per i giocatori è straordinario: l’attesa di giocarsi un posto ai quarti, gli altri obiettivi, ora è bello e divertente. E’ una finale secca, il risultato dell’andata non conta: sappiamo le difficoltà e rispettiamo l’avversario, dimostra la forza dentro di noi”.