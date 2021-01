Juve, bianconeri pronti a partire: ma prima bisogna aspettare il via libera dell’Asl

La Juventus dopo aver appreso la notizia delle positività di Juan Cuadrado e Alex Sandro ancora non è partita per Milano, dove stasera la attenderà un impegnativo match contro la capolista della Serie A. Lo farà in tarda mattinata dopo aver avuto tutti gli esiti del terzo giro di tamponi.

“In questo momento non si può parlare di focolaio – ha detto Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino -, se dovessero esserci nuovi casi e venisse confermato un focolaio non controllato allora la Asl, per la sicurezza dei giocatori stessi, sarebbe costretta a intervenire e bloccare la trasferta”.

La Juventus quindi sembra intenzionata a partire ma dovrà comunque aspettare il via libera delle autorità sanitarie, attenendosi sempre al protocollo. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.