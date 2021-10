Il talento brasiliano Kaio Jorge, acquistato dalla Juventus in estate, già non convince. Come riporta Calciomercato.com la società bianconera ha deciso di ‘retrocedere’ il calciatore (inseguito anche dal Napoli in passato) direttamente in Under 23, visto i problemi di ambientamento ed un reparto avanzato già affollato.