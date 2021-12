Juve, Chiesa: “Stiamo pagando i due anni di lavoro con allenatori diversi”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha rilasciat un’intervista a Repubblica nel corso della quale ha parlato del momento della sua squadra: “Alla Juventus stiamo pagando i due anni di lavoro con allenatori che avevano idee di calcio molto differenti. Ora finalmente remiamo tutti dalla stessa parte, e questo è molto importante. Ronaldo? Ha fatto le sue scelte, per la sua carriera. Questo non interessa né alla Juve, né a noi. Siamo tutti con il nostro allenatore. Mi sto allenando alla Continassa! Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente il mister. Io torno il 30 con la squadra, ho avuto la sfortuna di farmi male, ma ora dobbiamo fare un grande 2022. Perché l’idea della Juve è sempre di vincere ogni partita. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere”.